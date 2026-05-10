Concorso Giordano al via la XVIII edizione | da domani attesi 1.200 giovani musicisti e cantanti
Da domani prende il via la XVIII edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” che si svolge al Teatro Giordano di Foggia. L’evento si protrarrà fino al 15 maggio e vedrà la partecipazione di circa 1.200 giovani musicisti e cantanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede diverse prove e audizioni durante le giornate di svolgimento.
FOGGIA - Parte la XVIII edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, in programma dall’11 al 15 maggio al Teatro Giordano di Foggia. Sono circa 1.200 gli iscritti quest’anno, provenienti da Puglia, Campania, Lazio, Molise e Basilicata. Nato per promuovere la crescita culturale e musicale del territorio e valorizzare i giovani talenti, il Concorso è organizzato dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano, il Premio 10 e lode, il Premio G.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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