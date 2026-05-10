Concorso Giordano al via la XVIII edizione | da domani attesi 1.200 giovani musicisti e cantanti

Da domani prende il via la XVIII edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” che si svolge al Teatro Giordano di Foggia. L’evento si protrarrà fino al 15 maggio e vedrà la partecipazione di circa 1.200 giovani musicisti e cantanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede diverse prove e audizioni durante le giornate di svolgimento.

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