Concorso per ufficiali tecnici dei carabinieri 17 posti disponibili | come presentare la domanda

Sono state avviate le procedure per il concorso che prevede l’assunzione di 17 ufficiali tecnici nell’Arma dei Carabinieri. Il bando riguarda la selezione di candidati interessati a ricoprire ruoli nel settore tecnico della forza di polizia. Le domande di partecipazione devono essere presentate seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale. La selezione riguarda candidati con determinati requisiti di età e formazione, e si svolge in più fasi, tra cui prove scritte e pratiche.

Sono ufficialmente iniziate le procedure per il reclutamento di 17 ufficiali del Ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso è rivolto a cittadini italiani in possesso di laurea magistrale nelle discipline richieste e con età non superiore ai 32 anni alla data di scadenza per la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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