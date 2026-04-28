Concorso Aeronautica Militare per 108 posti per ufficiali | bando requisiti e come fare domanda

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso per l’Aeronautica Militare, che prevede l’assunzione di 108 ufficiali. I posti sono destinati ai ruoli di Armi, Genio e Commissariato e sono rivolti a candidati in possesso di determinati requisiti. Le procedure di presentazione della domanda sono indicate nel bando ufficiale, che dettaglia anche i requisiti richiesti per ciascuna categoria.

Il Ministero della Difesa ha bandito un concorso per l’Aeronautica Militare per 108 posti da sottotenente nei ruoli speciali di Armi, Genio e Commissariato. Le domande vanno presentate entro il 26 maggio. Tra i requisiti richiesti cittadinanza italiana, idoneità fisica e titolo di studio previsto dal bando.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Concorso nell’Arma dei Carabinieri, reclutamento di 3081 allievi: bando, requisiti e come fare domanda Concorso per diplomati in Marina Militare da 105 posti: requisiti e scadenzeNuova occasione di lavoro nel settore pubblico, in particolare nelle Forze Armate. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pubblicato un bando da 108 posti per ufficiali nei ruoli speciali dell’Aeronautica Militare; Concorso Ufficiali Ruoli Speciali Aeronautica Militare 2026: 108 posti riservati ai militari; Oltre un secolo di volo: l’Aeronautica Militare si racconta a Cagliari; Concorso VFT Forze Armate 2026 da 3.382 posti con licenza media – Bando prorogato. Concorso aeronautica militare per 300 allievi marescialli: bando, requisiti e come fare domandaIl Ministero della Difesa ha bandito un concorso per 300 allievi Marescialli dell’Aeronautica (corso 2025-2027). Tra i requisiti per i candidati, c’è quello dell’età (dai 17 ai 26 anni, 28 per ex ... fanpage.it Concorso VFI Aeronautica Militare 2024 per 1050 posti disponibili: requisiti e come inviare la domandaÈ online il bando di concorso dell’Aeronautica Militare per l’assunzione di 1050 unità VFI (Volontari in ferma prefissata iniziale) nel 2025, suddivise in 1000 volontari ordinari e 50 per il settore d ... fanpage.it Concorso Ufficiali Ruoli Speciali Aeronautica Militare 2026: 108 posti riservati ai militari - facebook.com facebook Partecipa al bando di concorso per diventare uno dei 300 Allievi Marescialli dell' #AeronauticaMilitare. 216 posti sono riservati alla Categoria Supporto. Puoi inviare la tua domanda di partecipazione entro il 29 aprile al link concorsi.difesa.it/am/allievimare x.com