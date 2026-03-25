Bonus domotica 2026 le novità dell'Agenzia delle Entrate per la casa smart | requisiti e spese ammesse

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato le novità riguardanti il bonus domotica 2026, che riguarda le spese per la casa smart. Le spese ammesse sono incluse nell’Ecobonus, con detrazioni del 50% per le prime case, del 36% per altre abitazioni e del 65% per immobili strumentali. Sono stati definiti i requisiti necessari e le tipologie di intervento che rientrano nelle agevolazioni.

Le spese per la domotica fanno parte dei costi coperti dall'Ecobonus, la detrazione (al 50% per le prime case, al 36% per tutte le altre e al 65% per gli immobili strumentali ) per chi fa lavori di riqualificazione energetica. Per chi supera i 75mila euro di reddito la detrazione si riduce progressivamente; da 100mila euro in poi scatta un tetto di spesa, fissato a 8mila euro. Ecco tutti i requisiti e come richiederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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