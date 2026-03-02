Concorso per 30 forestali a Trento basta il diploma | scadenza e requisiti

La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato un concorso per 30 posti di forestale. Per partecipare basta il diploma e i candidati devono presentare la domanda entro la scadenza indicata. Il bando specifica i requisiti richiesti e le modalità di presentazione, offrendo un'opportunità di lavoro nel settore pubblico dedicato alla tutela ambientale. La selezione si svolgerà secondo le procedure previste dal bando.

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico e nella tutela ambientale. La Provincia autonoma di Trento apre ufficialmente le selezioni per l’assunzione di 30 forestali da inserire nel Corpo Forestale, offrendo una concreta possibilità di impiego stabile a chi desidera lavorare a stretto contatto con il territorio montano e le risorse naturali. Il concorso si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento degli organici, finalizzato a garantire un presidio costante e qualificato delle aree forestali provinciali. La procedura concorsuale prevede posti a tempo pieno e indeterminato, rivolta a candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

