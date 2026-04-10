Parete Festeggiamenti Maria SS della Rotonda | ieri lo show degli alunni della Basile – Don Milani
Ieri a Parete si sono svolti i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Rotonda, con la partecipazione degli alunni della scuola “Basile – Don Milani”. Durante l'evento, gli studenti hanno messo in scena uno spettacolo aperto al pubblico. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose e ha coinvolto diverse attività organizzate per l'occasione. La giornata ha visto anche momenti di preghiera e celebrazioni religiose.
Parete, Festeggiamenti Maria SS. della Rotonda, ieri lo show degli alunni della “Basile – Don Milani” L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Parete si veste a festa: Teleclubitalia trasmette in diretta il suggestivo Alzabandiera per Maria SS. della Rotonda
Don Milani e De Filis, “matrimonio” da mille alunni: “Sospendere qualsiasi ipotesi di accorpamento”Nel 2001 è nato l’istituto comprensivo Anastasio De Filis con la fusione della scuola media De Filis e la scuola dell’infanzia e primaria De Amicis...
Temi più discussi: Parete, piazzetta intitolata al cavalier Luigi Della Gala: cerimonia l’11 aprile; Parete, addobbi floreali a Pasqua: ma occorre costanza sul decoro urbano; Maria Santissima della Rotonda a Parete, il volo degli angeli di Sara e Raffaella.
Parete, addobbi floreali a Pasqua: ma occorre costanza sul decoro urbanoParete (Caserta) - Solo a Pasqua addobbi floreali nelle vie e piazze del paese. In occasione dei festeggiamenti pasquali per la compatrona Maria SS. della ... pupia.tv
festeggiamenti tra fede e tradizionePARETE. Cerimonia dell’Alzabandiera, spettacoli pirotecnici, processione, asta, accensione delle luminarie, volo degli angeli: sono queste le attività più famose dei solenni festeggiamenti in onore di ... ilmattino.it
Gi.Ra. News Studio - Giugliano. . SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA DELLA PACE Conferenza stampa per illustrare il programma dei Solenni Festeggiamenti - facebook.com facebook