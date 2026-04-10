Parete Festeggiamenti Maria SS della Rotonda | ieri lo show degli alunni della Basile – Don Milani

Ieri a Parete si sono svolti i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Rotonda, con la partecipazione degli alunni della scuola “Basile – Don Milani”. Durante l'evento, gli studenti hanno messo in scena uno spettacolo aperto al pubblico. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose e ha coinvolto diverse attività organizzate per l'occasione. La giornata ha visto anche momenti di preghiera e celebrazioni religiose.