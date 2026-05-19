Concessioni balneari la Cassazione frena le proroghe | Servono le gare

La Cassazione ha stabilito che le concessioni balneari devono essere assegnate tramite gare pubbliche, stoppando le proroghe automatiche che erano state concesse in passato. Con l’ordinanza n. 12345, le Sezioni Unite civili hanno ribadito che le autorizzazioni non possono più essere prorogate senza una procedura competitiva. La decisione riguarda tutte le concessioni in scadenza e coinvolge le modalità di affidamento delle spiagge. La sentenza ha effetti immediati e si inserisce in un percorso di revisione delle regole sul settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui