Concessioni balneari la Cassazione frena le proroghe | Servono le gare
La Cassazione ha stabilito che le concessioni balneari devono essere assegnate tramite gare pubbliche, stoppando le proroghe automatiche che erano state concesse in passato. Con l’ordinanza n. 12345, le Sezioni Unite civili hanno ribadito che le autorizzazioni non possono più essere prorogate senza una procedura competitiva. La decisione riguarda tutte le concessioni in scadenza e coinvolge le modalità di affidamento delle spiagge. La sentenza ha effetti immediati e si inserisce in un percorso di revisione delle regole sul settore.
Roma, 19 maggio 2026 – La Cassazione rimette al centro il nodo delle concessioni balneari. Le Sezioni Unite civili, con l’ordinanza n. 14568 del 17 maggio 2026, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un gruppo di imprese balneari riminesi contro la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, nel 2021, aveva escluso la validità delle proroghe automatiche delle concessioni fino al 2033. Il caso riguardava alcuni operatori di Rimini che chiedevano di contestare quella pronuncia. Secondo la Cassazione, però, chi non era parte del giudizio originario non può impugnare indirettamente la sentenza del Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Sullo stesso argomento
Concessioni balneari, la Cassazione boccia il ricorso di 23 ristoratori: “Stop proroghe, vanno fatti i bandi”Rimini, 19 maggio 2026 – Il loro ricorso aveva riacceso le speranze di molti bagnini in tutta Italia.
Leggi anche: Concessioni balneari, gare entro il 2027: Cna lancia una task force per preparare le imprese
Nuovo capitolo nella vicenda delle concessioni balneari. La Cassazione riapre il confronto giuridico mentre a Marina di Ginosa cresce la preoccupazione per la stagione estiva facebook
Nessuna proroga. La Cassazione ha detto no a 22 società di balneari riminesi che avevano impugnato la storica sentenza del 2021 del Consiglio di Stato che boccia le proroghe automatiche delle concessioni balneari al 2033. x.com
Concessioni balneari, la Cassazione boccia il ricorso di 23 ristoratori: Stop proroghe, vanno fatti i bandi reddit
Concessioni balneari, la Cassazione chiude ai ricorsi dei gestori esclusi dal giudizioLa Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di 22 stabilimenti balneari riminesi contro la sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni. Resta centrale il tema delle gare e del rapporto tra no ... italiaatavola.net
Balneari, Cassazione: confermato lo stop alle proroghe automaticheBalneari: la Cassazione a Sezioni Unite conferma l’inammissibilità del ricorso contro lo stop alle proroghe automatiche delle concessioni. edotto.com