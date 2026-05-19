Concessioni balneari la Cassazione frena le proroghe | Servono le gare

Da cdn.ilfaroonline.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha stabilito che le concessioni balneari devono essere assegnate tramite gare pubbliche, stoppando le proroghe automatiche che erano state concesse in passato. Con l’ordinanza n. 12345, le Sezioni Unite civili hanno ribadito che le autorizzazioni non possono più essere prorogate senza una procedura competitiva. La decisione riguarda tutte le concessioni in scadenza e coinvolge le modalità di affidamento delle spiagge. La sentenza ha effetti immediati e si inserisce in un percorso di revisione delle regole sul settore.

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Roma, 19 maggio 2026 – La Cassazione rimette al centro il nodo delle concessioni balneari. Le Sezioni Unite civili, con l’ordinanza n. 14568 del 17 maggio 2026, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un gruppo di imprese balneari riminesi contro la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, nel 2021, aveva escluso la validità delle proroghe automatiche delle concessioni fino al 2033. Il caso riguardava alcuni operatori di Rimini che chiedevano di contestare quella pronuncia. Secondo la Cassazione, però, chi non era parte del giudizio originario non può impugnare indirettamente la sentenza del Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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