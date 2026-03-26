Concessioni l’ultima spiaggia Gruppo di ristoratori fa ricorso per evitare i bandi pubblici

Un gruppo di ristoratori ha presentato un ricorso per evitare le gare pubbliche relative alle concessioni. La questione riguarda le modalità di assegnazione delle concessioni balneari, con i ristoratori che cercano di mantenere le attuali modalità di affidamento senza passare per le procedure di gara. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni legali e amministrative sull’assegnazione delle concessioni in ambito turistico e commerciale.

Potrebbe essere l’ultima spiaggia per i balneari, per evitare le gare per le concessioni. In attesa delle prossime mosse del governo, che dovrà fissare i criteri dei bandi per le spiagge e risolvere la questione degli eventuali indennizzi, tra gli operatori c’è chi ripone speranze nella nuova battaglia legale dei titolari di 23 ristoranti e bar di spiaggia di Rimini. Il gruppo di imprenditori, guidato da Gabriele Boldrini, titolare del bar Victory (nella foto), ha presentato ricorso in Cassazione, affinché sia annullata la sentenza del Consiglio di Stato del 2021 con cui è stato sancito l’obbligo di assegnare le concessioni tramite bandi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concessioni, l’ultima spiaggia. Gruppo di ristoratori fa ricorso per evitare i bandi pubblici Articoli correlati Leggi anche: L’ultima estate senza Bolkestein. All’asta oltre mille concessioni: "Ma i bandi tutelino le imprese" Fiumicino, concessioni demaniali marittime: via libera ai bandi per chioschi e stabilimentiIl Comune di Fiumicino intende ora proseguire e completare le procedure per l’assegnazione delle concessioni disponibili lungo i 24 km di costa di... Contenuti e approfondimenti su Concessioni l'ultima spiaggia Gruppo di... Temi più discussi: Concessioni, l’ultima spiaggia. Gruppo di ristoratori fa ricorso per evitare i bandi pubblici; Per il club in difficoltà ecco un allenatore capace di far resuscitare le squadre, è l'ultima spiaggia; Foggia si aggrappa all’ultima spiaggia: domenica chance decisiva per continuare a sperare nella salvezza; Il No della Sicilia e il crepuscolo della maggioranza: le reazioni dei partiti al referendum. Concessioni, l’ultima spiaggia. Gruppo di ristoratori fa ricorso per evitare i bandi pubbliciLa battaglia di 23 titolari di bar e locali finisce in Cassazione: La Bolkestein non va applicata ... msn.com L’ultima estate senza Bolkestein. All’asta oltre mille concessioni: Ma i bandi tutelino le impreseComuni, via al conto alla rovescia: evidenze pubbliche per le spiagge entro settembre del 2027. Mandolini (Confartigianato) e Montagnoli (Sib): Preoccupati dalla concorrenza di grandi gruppi . msn.com Gruppo di Runners - facebook.com facebook #Baldini: “Ho un gruppo di ragazzi eccezionale. #Kayode Ha avuto l’idoneità” x.com