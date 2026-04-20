Concessioni balneari a Fiumicino Pagliuca-Meloni | Baccini revochi i bandi

Il 20 aprile 2026, si è parlato delle concessioni balneari a Fiumicino e delle richieste dei rappresentanti dei concessionari di mare. Essi hanno chiesto al sindaco di revocare i bandi pubblicati, sottolineando l’importanza di atti concreti dopo le dichiarazioni di non ricorso contro la sentenza del Tar. La discussione si concentra sulla necessità di azioni pratiche per tutelare gli interessi dei concessionari.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – “Prendiamo atto con favore delle dichiarazioni del sindaco di non ricorrere nei confronti della sentenza del Tar ( leggi qui ), ma servono atti concreti a dar valore e forza alle dichiarazioni. Non possiamo non evidenziare infatti l’ennesima gestione confusa e contraddittoria su un tema delicato come quello delle concessioni balneari da parte dell’amministrazione comunale. Come già sottolineato anche in Commissione, auspichiamo che nessuno – finora rimasto assente dal dibattito – venga ora ‘stimolato’ a presentare ricorsi: sarebbe l’ennesima beffa e promessa mancata per il territorio, per gli operatori e per l’intera comunità”, è quanto si legge in un comunicato dei consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Meloni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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