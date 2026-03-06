Stasera al palaElachem di Vigevano si terrà uno spettacolo con Angelo Pintus, che presenterà il suo nuovo show intitolato ‘Nabana’. L’evento fa parte di un weekend ricco di iniziative tra cui concerti, mercatini vintage e visite guidate in città. La serata promette momenti di divertimento e riflessione, in un programma che coinvolge diversi eventi nel territorio.

Un weekend per riflettere, ridere e ascoltare musica. Stasera al palaElachem di Vigevano (Pavia) Angelo Pintus porterà il suo nuovo spettacolo con inconfondibile stile ironico, ’Nabana’. Domani alle 21 sempre al PalaElachem prende il via da Vigevano il ’Dalla tua parte’ tour 2026 di Francesco Gabbani. Domenica in piazza Castello a Gambolò (Pv) per la rassegna letteraria giunta alla decima edizione incontro con Livio Gambarini e il suo romanzo ’La ribelle di Dio’, che ha come protagonista Margherita da Arco. A Pavia stasera il Circolo via D’Acqua di Pavia ospita il concerto del cantautore pavese Christian Draghi. Tucano Fiere di Codevilla (Pv) nel weekend propone un grande mercatino con antiquariato, collezionismo, vintage. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spettacoli, concerti mercatini vintage e visite guidate

Mostra dedicata a Esodo Pratelli. Incontri, visite guidate e concertiA Lugo sono in programma una serie di iniziative organizzate nell’ambito della mostra allestita alle Pescherie della Rocca dedicata a Esodo Pratelli,...

Leggi anche: Como: itinerari sul lago. Tra spettacoli, musica, eventi e visite guidate

Approfondimenti e contenuti su Spettacoli concerti mercatini vintage e....

Temi più discussi: Spettacoli, concerti mercatini vintage e visite guidate; Cosa fare a Milano a marzo: eventi per le Paralimpiadi, concerti e mercatini; Segavecchia, Strawoman, la sfilata dei carri allegorici e i mercatini vintage: tutto il weekend forlivese; Sarnico dedica un concerto ad Artemisia Gentileschi per la Giornata internazionale della donna.

Luminarie, mercatini, concerti, spettacoli: ecco «Winter in Treviglio 2025»Tutto pronto per «Winter in Treviglio 2025», rassegna di eventi culturali e per famiglie promossa dal Comune in collaborazione con il Distretto del Commercio, oltre a diverse realtà associative del ... ecodibergamo.it

Mercatini, concerti, spettacoli e Casa di Babbo Natale: il week-end in provinciaSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, concerti e spettacoli in vista delle festività, la Casa di ... bergamonews.it

Anche Bellona ha scelto Azzurra Spettacoli! #azzurraspettacoli #pergentefelice #concerti - facebook.com facebook

La primavera sboccia alla Reggia di Venaria: due settimane di spettacoli e aperture serali x.com