Centri estivi 2026 | dal 22 giugno al 11 settembre

La Segreteria di Stato per l’Istruzione ha annunciato le date dei centri estivi del 2026, che inizieranno il 22 giugno e si concluderanno l’11 settembre. Le modalità operative sono state rese pubbliche e riguardano le istruzioni per l’organizzazione delle attività durante il periodo estivo. La comunicazione ufficiale definisce il calendario e le procedure per l’attuazione dei centri estivi dell’anno prossimo.

La Segreteria di Stato per l'Istruzione ha reso pubbliche le modalità operative dei centri estivi destinati al 2026, fissando l'avvio delle attività per il 22 giugno. L'iniziativa si rivolge a bambini e ragazzi residenti o iscritti ai livelli scolastici dell'infanzia fino al superiore e Cfp durante l'anno accademico precedente. Il servizio coprirà un arco temporale che si estenderà fino all'11 settembre, garantendo una copertura continuativa nel periodo estivo. L'orario operativo è stato definito con precisione: dalle 7.45 alle 18.00, offrendo una soluzione strutturata per i genitori lavoratori. Le iscrizioni saranno aperte in un finestra temporale ristretta, dal 26 marzo al 10 aprile 2026, attraverso la piattaforma digitale governativa.