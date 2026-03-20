Il ct del Portogallo ha convocato Conceicao per le prossime partite della nazionale, confermando la sua presenza nella lista ufficiale. La convocazione è stata comunicata ufficialmente dal commissario tecnico, che ha sottolineato l’importanza dell’atleta per le successive sfide internazionali. La selezione comprende altri giocatori, ma il focus rimane sulla chiamata di Conceicao, considerato un elemento fondamentale per la squadra.

Conceicao convocato dal Portogallo, il ct Martinez: «Per noi è importante perché.». Le parole del commissario tecnico. Il ct del Portogallo Roberto Martinez ha diramato l’elenco dei convocati per le amichevoli con Messico e USA: regolarmente in lista lo juventino Conceição. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Così il ct in conferenza stampa: « È molto importante per noi, abbiamo introdotto giovani come Francisco (Conceição), Pedro Neto, João Neves e Gonçalo Inácio negli ultimi anni. I giovani sono molto importanti, così come lo è l’equilibrio con i giocatori più anziani. I nostri giocatori più esperti sono fantastici nell’aprire porte e spazi ai giocatori più giovani, ed è per questo che abbiamo già giocatori giovani come Chico che sono già molto importanti per la squadra ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao convocato dal Portogallo, il ct Martinez: «Per noi è importante perché…»

Articoli correlati

Portogallo, la lista ufficiale dei convocati del ct Martinez per Messico e USA: assente Cristiano Ronaldo ma due giocatori di Serie ACalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito.

Leggi anche: Milan, buone notizie dal Messico: Gimenez non verrà convocato per le amichevoli con Portogallo e Belgio

Contenuti e approfondimenti su Conceicao convocato

Perché Cristiano Ronaldo non è stato convocato dal PortogalloIl Portogallo ha deciso di non convocare il proprio capitano Cristiano Ronaldo in vista delle prossime gare amichevoli contro Messico e Stati Uniti. Il commissario tecnico Roberto Martinez ha effettua ... calciomercato.com

Portogallo, i convocati di Martínez: out Cristiano Ronaldo, Conceicao c'èIl commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha diramato la lista dei 27 convocati per le amichevoli di fine marzo. La selezione lusitana affronterà il Messico il 28 ... tuttojuve.com