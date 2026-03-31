Decisione clamorosa e UFFICIALE | licenziato il CT a due mesi dal Mondiale

La Federazione ha deciso di rescindere il contratto con il Commissario tecnico, con effetto immediato, a due mesi dall’inizio del Mondiale 2026 negli Stati Uniti e Canada. La decisione è stata annunciata ufficialmente e ha suscitato grande sorpresa nel mondo del calcio. Finora, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.

La Federazione ha rescisso il contratto con effetto immediato Desta enorme sorpresa la decisione della Federcalcio di licenziare il Commissario tecnico due mesi prima del Mondiale 2026 negli Stati Uniti e Canada. Decisione clamorosa: UFFICIALE, licenziato il CT a due mesi dal Mondiale – Calciomercato.it L’ufficialità è arrivata nella giornata di oggi: Otto Addo lascia la panchina del Ghana, portato ai Mondiali dove è stato inserito nel Gruppo L con Inghilterra, Croazia e Panama. La Nazionale africana esordirà proprio contro quest’ultima il prossimo 18 giugno. Esordirà senza il selezionatore che l’ha guidata negli ultimi due anni, dopo la prima esperienza nel 2022 durata circa 10 mesi e quella ancora prima – come assistente – dal settembre 2021 al febbraio 2022. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Decisione clamorosa e UFFICIALE: licenziato il CT a due mesi dal Mondiale Articoli correlati Bremer, arriva una clamorosa decisione: è ufficialeClamorosa decisione in queste ore su Gleison Bremer: ecco cos’è successo, i tifosi della Juventus non se l’aspettavano. Convocati Polonia, la decisione del ct Urban su Zielisnki in vista dei playoff Mondialedi Paolo MoramarcoConvocati Polonia, la decisione del ct Urban su Zielisnki in vista dei due match validi per l’accesso al Mondiale 2026. Una raccolta di contenuti su Decisione clamorosa Temi più discussi: Reggina, ecco la clamorosa decisione: Chiediamo all'ambiente di stringersi attorno alla squadra; Clamorosa sentenza sui social media: Meta e Google considerati responsabili della 'dipendenza'; Clamoroso nelle giovanili: l'allenatore fa sedere i giocatori in campo per protesta; Trump, possibile decisione clamorosa: stop alla guerra in Iran anche con Hormuz chiuso. Il motivo della mossa disperata. Bremer, arriva una clamorosa decisione: è ufficialeClamorosa decisione in queste ore su Gleison Bremer: ecco cos’è successo, i tifosi della Juventus non se l’aspettavano. Se la Juve è tornata a vincere e a non subire gol, gran parte del merito è da ... calciomercato.it Clamoroso Tottenham, Tudor esonerato dopo un mese e mezzoClamoroso quanto accaduto al Tottenham, l'allenatore croato Igor Tudor è stato infatti esonerato, insieme ai componenti del suo staff tecnico, dopo un mese e mezzo dall'inizio della sua avventura in t ... msn.com Scelta clamorosa del Ghana a due mesi dal Mondiale: esonerato il ct Otto Addo dopo la sconfitta contro la Germania Una decisione che sorprende, soprattutto considerando il percorso netto nelle qualificazioni. Ma le quattro sconfitte consecutive in amiche - facebook.com facebook Dusko Ivanovic esonerato dalla Virtus Bologna. Ovviamente non sono i risultati il tema. Ma una certa incompatibilità con Carsen Edwards e non solo. Tensione altissima dal dopogara con la Reggiana. La decisione resta clamorosa: parliamo del coach camp x.com