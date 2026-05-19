Con la prima enciclica Leone denuncia la dittatura invisibile degli algoritmi

Lunedì prossimo sarà pubblicata la prima enciclica di un leader religioso che mette in evidenza i pericoli nascosti legati agli algoritmi e alla tecnologia postumana. Nel documento, vengono affrontati temi come il rischio di aumentare le disuguaglianze sociali, il controllo delle masse e le possibili conseguenze in ambito di guerra e povertà. La pubblicazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla relazione tra progresso tecnologico e società, suscitando attenzione tra esperti e cittadini.

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Una «enorme forza invisibile che coinvolge tutti»: è così che Leone XIV concepisce l’IA, alla quale, come ampiamente annunciato, ha deciso di dedicare la sua prima enciclica, Magnifica humanitas. Il documento, dedicato alla «custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza artificiale», reca la datadel 15 maggio, il giorno in cui sono caduti i 135 anni dalla promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII: è a lui che Robert Francis Prevost ha voluto ispirarsi nella scelta del nome, perché, come il predecessore, sente di doversi impegnare nella questione sociale dell’epoca contemporanea. Tanto che ha appena approvato l’istituzione della Commissione interdicasteriale incaricata di seguire il dossier IA. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Con la prima enciclica Leone denuncia la dittatura invisibile degli algoritmi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Papa Leone XIV, l’attesa per ‘Magnifica Humanitas’ la sua prima enciclicaC’è grande attesa verso la ‘Magnifica Humanitas’ la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV “sulla custodia della persona umana nel tempo... Papa Leone XIV promulga la sua prima enciclica: sarà dedicata all’intelligenza artificialePapa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo ‘Magnifica Humanitas’, sulla custodia della persona umana nel tempo... Si chiamerà Magnifica Humanitas e sarà sull'Intelligenza Artificiale: la prima enciclica di Papa Leone XIV. Sarà presentata lunedì 25 maggio e con lo stesso Pontefice, una prima volta in assoluto x.com Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone è sull’intelligenza artificiale. Alla presentazione invitato anche il fondatore di Anthropic reddit L’enciclica di Leone XIV sull’AI: la tecnologia serva l’uomo, non lo schiavizziEra dell’intelligenza artificiale e cura della persona umana. È questo il centro di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, che verrà ufficialmente presentata il 25 maggio, un evento c ... macitynet.it Papa Leone team Anthropic. La prima Enciclica, Magnifica Humanitas, sull'uomo ai tempi dell'AILa firma nell'anniversario della Rerum Novarum. Sarà lo stesso Pontefice a presentare il 25 maggio in Vaticano Magnifica Humanitas insieme a ... huffingtonpost.it