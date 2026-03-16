Giovani e innovazione l?agricoltura del Sud è sempre più hi-tech

Nel Sud, le aziende agricole stanno adottando tecnologie all’avanguardia per modernizzare le pratiche tradizionali. Giovani imprenditori si dedicano a sviluppare metodi innovativi e digitali, portando un cambiamento concreto nel settore. Questa nuova generazione di agricoltori si distingue per l’utilizzo di strumenti hi-tech, contribuendo a rinnovare un settore storico e radicato nel territorio.

È una pattuglia agguerrita che rappresenta l’agricoltura di avanguardia, ad alto tasso di innovazione. Sono le aziende agricole guidate da giovani imprenditori per i quali la prima sfida è la tecnologia, dai droni alla blockchain. Oltre un’impresa su tre ha investito in soluzioni hi-tech per tagliare i consumi di fertilizzanti, acqua ed energia. I giovani raggiungono così i risultati migliori: il valore della produzione agricola degli under 35 è doppia rispetto alla media dei colleghi dell’Unione europea (4.800 euro a ettaro a fronte dei 2.500) e la diversificazione batte quella delle aziende dei senior. E la concentrazione di queste realtà produttive, che contribuiscono alle ottime performance del settore produttivo (Italia prima in Europa per valore aggiunto) è nel Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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