AI e i robot sociali al Campus di Cesena si indaga il confine tra tecnologia e umanità con l' esperto statunitense

Al Campus di Cesena si terrà un evento internazionale dedicato all'intelligenza artificiale e ai robot sociali, con la partecipazione di un esperto proveniente dagli Stati Uniti. L'incontro si concentrerà sull'interazione tra tecnologia e comportamento umano, analizzando le implicazioni di queste innovazioni nel contesto sociale. La conferenza rappresenta un momento di confronto tra professionisti di diversi Paesi, con l’obiettivo di approfondire le sfide e le potenzialità di queste tecnologie emergenti.

Il Campus di Cesena si prepara a ospitare un evento di rilievo internazionale che pone al centro il delicato confine tra tecnologia e umanità. Mercoledì 6 maggio, l’Aula 2.12 P (piano terra, ingresso via Machiavelli) accoglierà, dalle 9 alle 13 il professor James E. Katz per un evento intitolato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate IA e città di domani: all'Arsenale si indaga sul rapporto tra sviluppo urbano e tecnologiaPisa, 8 aprile 2026 - Città intelligenti, algoritmi e futuro urbano: Pisa prova a guardare avanti e lo fa mettendo insieme accademia, imprese e... HONOR al MWC 2026: la visione dell’AI prende forma tra Robot Phone, robot umanoide e nuovo Magic V6Al Mobile World Congress 2026, HONOR rilancia con decisione la sua idea di Augmented Human Intelligence (AHI) e accelera l’ALPHA PLAN, un percorso...