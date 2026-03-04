Bilancio 2026 del Comune di Taranto Vietri FdI attacca la Giunta

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ha commentato negativamente lo schema di Bilancio di previsione 2026 del Comune di Taranto. In un intervento pubblicato, ha espresso critiche riguardo alle proposte presentate dalla Giunta comunale, evidenziando alcune preoccupazioni sui contenuti del documento. La discussione si inserisce nel quadro delle attività di controllo e analisi del bilancio cittadino.

Intervento critico sullo schema di Bilancio di previsione 2026 del Comune di Taranto da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Giampaolo Vietri. Il consigliere interviene dopo le indiscrezioni sulla predisposizione del documento contabile da parte della Giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti, soffermandosi in particolare sulle difficoltà economiche dell'ente e sulle possibili ricadute per i cittadini. "Con un grave ritardo, che comporterà la diffida da parte del Prefetto, da indiscrezioni di stampa apprendiamo che la Giunta comunale ha predisposto lo schema di Bilancio di previsione 2026 del Comune di Taranto".