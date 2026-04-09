Castrocielo al via i lavori per l' antenna 5G in via San Liberatore Il Comune | Ribadiamo la nostra ferma contrarietà

A Castrocielo sono iniziati i lavori per l’installazione di un’antenna 5G in via San Liberatore. Le ruspe e gli operai sono stati inviati sul sito, mentre il Comune ha ribadito la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto. Nonostante le attività di cantiere, l’amministrazione comunale ha confermato di mantenere la propria posizione di opposizione alla costruzione.

Le ruspe e gli operai sono entrati in azione, ma l'Amministrazione Comunale non arretra di un millimetro sulla propria posizione politica e istituzionale. Sono iniziati oggi i lavori per l'installazione di una nuova antenna 5G per la telefonia mobile in Via San Liberatore, situata all'interno di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Il Comune approva. La protesta dei residenti: "No all’antenna 5g"Intanto il Comune ha dato l’ok all’azienda Inwit che installerà l’antenna 5G vicino al campo sportivo e al cimitero. Striscione contro l’antenna del 5G. A Caserta il Comune ha trionfatoCresce nel quartiere di San Giuseppe la mobilitazione contro l’installazione dell’antenna per il 5G di via dei Merciai. Argomenti più discussi: Antenna 5G in via San Liberatore a Castrocielo: il TAR dà l'ok, ma è battaglia legale; Ambiente e Storia nelle scuole. Al via la seconda edizione del progetto; Pallamano, consolidato il primo posto in classifica per la squadra del CUS Cassino; Verso una mobilità inclusiva: la sfida della Regione Lazio per i trasporti dei disabili. VEDUTA DI SAN LIBERATORE DA CORPO DI CAVA: DIPINTO ATTRIBUITO A GIOVANNI BATTISTA CAMUCCINI Presentiamo un particolare olio su carta attribuito al pittore romano Giovanni Battista Camuccini (1819-1904), già trattato in un post datato 19 gi - facebook.com facebook Cede il muro di cinta di San Liberatore. A Serramonacesca, nella celebre chiesa di San Liberatore a Maiella, è crollata una parte dello storico muro di cinta #pescara #abruzzo #maltempo x.com