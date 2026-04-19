Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione

Il comune di Baronissi è al centro di una nuova polemica dopo la diffusione di comunicati anonimi che contengono accuse contro l’amministrazione. La sindaca Anna Petta ha commentato la vicenda, chiedendo di interrompere le diffamazioni e criticando chi si nasconde dietro un’organizzazione senza firmare le proprie affermazioni. La situazione ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte delle autorità locali.

“Ancora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si nasconde dietro il simbolo di Casa Riformista, senza avere neppure il coraggio politico e personale di firmare accuse pesanti contro l’Amministrazione comunale. Un metodo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione. La politica si fa con coraggio e responsabilità, non nascondendosi dietro un simbolo”“Ancora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si nasconde dietro il simbolo... Baronissi, la Sindaca Petta: “Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione”Tempo di lettura: 4 minutiAncora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione. La politica si fa con coraggio e responsabilità, non nascondendosi dietro un simbolo; Magno for Kids, a Baronissi giornata di screening pediatrici gratuiti; Salerno: la provincia delle Culture. Lectio Magistralis del Senatore Alfonso Andria al Comune di Baronissi, relatore del convegno organizzato dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati.; Salerno: la provincia delle Culture. Lectio Magistralis del Senatore Alfonso Andria al Comune di Baronissi, relatore del convegno organizzato dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati. Baronissi, EUG 2026: la città protagonista degli European Universities GamesBaronissi, 17 Aprile – Baronissi si prepara a vivere da protagonista gli European Universities Games 2026, la più importante manifestazione sportiva universitaria europea, che porterà sul territorio m ... sciscianonotizie.it Baronissi, nasce Magno for Kids, la prima giornata di screening pediatrici gratuiti per i bambiniBaronissi compie un passo importante nella promozione della salute infantile con la prima edizione di Magno for Kids, la giornata di screening pediatrici ... napolivillage.com Oggi la Sindaca Anna Petta ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Baronissi, al 50° anniversario di ANCI Campania, svoltosi a Napoli presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio. Un appuntamento istituzionale di rilievo che ha riu facebook