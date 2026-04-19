Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione

Da salernotoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune di Baronissi è al centro di una nuova polemica dopo la diffusione di comunicati anonimi che contengono accuse contro l’amministrazione. La sindaca Anna Petta ha commentato la vicenda, chiedendo di interrompere le diffamazioni e criticando chi si nasconde dietro un’organizzazione senza firmare le proprie affermazioni. La situazione ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte delle autorità locali.

“Ancora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si nasconde dietro il simbolo di Casa Riformista, senza avere neppure il coraggio politico e personale di firmare accuse pesanti contro l’Amministrazione comunale. Un metodo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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