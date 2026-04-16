Lucera | contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità Comune

L’amministrazione comunale di Lucera ha annunciato un contributo destinato al trasporto scolastico degli studenti con disabilità. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore competente, con l’obiettivo di favorire l’accesso all’istruzione e sostenere le famiglie coinvolte. La misura mira a garantire maggiore facilità negli spostamenti quotidiani degli alunni con bisogni speciali, rafforzando il sostegno alle esigenze di questa fascia di studenti.

Di seguito il comunicato: Su impulso dell’assessore Luigi Granieri, l’Amministrazione comunale di Lucera compie un nuovo passo nella direzione del sostegno concreto alle famiglie e della piena tutela del diritto allo studio. La Giunta, infatti, ha espresso indirizzo per l’erogazione di contributi economici destinati a coprire le spese di trasporto scolastico degli alunni con disabilità nel tragitto casa-scuola e ritorno. Conseguentemente, la misura viene finanziata mediante l’utilizzo delle economie maturate sulle risorse statali assegnate al Comune nelle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 per il potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lucera: contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità Comune Notizie correlate Contributo una tantum per il Servizio autonomo di trasporto scolastico di alunni con disabilità: via alle domandeTempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che è pubblicato all’albo pretorio... Attivato il trasporto scolastico per alunni con disabilità: ecco come fare domandaLe famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente online tramite il Portale dei Servizi Sociali a questo indirizzo email. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lucera, per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità contributo fino a 500 euro per le famiglie; Città, NEWS ON LINE Lucera, riaperti i termini per i contributi affitto 2024: domande entro il 30 aprile 2026; Nino D’Angelo in concerto a Lucera: evento estivo all’Anfiteatro Romano; Volley, netta vittoria della Dinamo Molfetta contro Lucera battuta per 3-0. Lucera, riaperti i termini per i contributi affitto 2024: domande entro il 30 aprile 2026Riapertura Termini Bando Pubblico per la Concessione di Contributi Integrativi per il Pagamento dei Canoni di Locazione - Anno 2024 Il comune di ... lucerabynight.it Volley D/M, Dinamo Molfetta: vittoria netta su Lucera - facebook.com facebook