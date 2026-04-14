Trasporto scolastico il Comune di Salerno alla ricerca del prossimo gestore degli scuolabus

Il Comune di Salerno ha avviato le procedure per individuare il nuovo gestore del servizio di trasporto scolastico, in seguito alla scadenza dell’attuale affidamento. La procedura prevede la pubblicazione di un bando pubblico e la selezione dell’offerta più conveniente. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio per gli studenti che utilizzano gli scuolabus. La scelta del nuovo gestore sarà comunicata nelle prossime settimane.

Il Comune di Salerno si prepara a ridisegnare il servizio di trasporto scolastico in vista della scadenza dell’attuale affidamento. Gli uffici, anche alla luce dell’aggiornamento delle tariffe, hanno infatti avviato l’iter per una nuova gara pubblica finalizzata all’individuazione del prossimo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Trasporto scolastico a Salerno, nuovo bando dopo i rincari Trasporto scolastico. Il Comune assicura: "Nessun disservizio"Nessun disservizio nel trasporto scolastico comunale: lo assicura l’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra intervenendo a seguito di una...