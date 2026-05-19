A Tel Aviv si è acceso un dibattito acceso riguardo al gemellaggio con il Comune locale. In aula, 21 consiglieri si sono opposti alla proposta di interrompere questa collaborazione, mentre la maggioranza di centrosinistra si è divisa su come procedere. La discussione ha portato a una votazione che ha respinto la proposta di stop, lasciando aperti alcuni fronti di tensione tra i rappresentanti istituzionali. La questione rimane al centro del confronto politico locale.

Maggioranza di centrosinistra spaccata a Palazzo Marino. Ieri il Consiglio comunale ha bocciato la proposta di rottura del gemellaggio con Tel Aviv, che i Verdi hanno ripresentato in aula con un ordine del giorno dopo che era stato disatteso quanto deciso a ottobre, quando l’aula aveva votato l’interruzione del rapporto con la città israeliana qualora la tregua fosse stata violata. Dopo la votazione di allora, la mozione sullo stop al gemellaggio era stata “congelata“ dal sindaco. Il tema è tornato alla ribalta dopo l’attacco alla Flotilla, che ha portato alla reazione dei Verdi Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara; ma anche del Pd, che ha parlato di "diversi temi sui quali è bene chiarire le posizioni di tutti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comune, caos su Tel Aviv. Il gemellaggio rimane. In aula 21 contrari allo stop. Maggioranza spaccata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv? Sala tira dritto: “Alleanza resta”. Contrari Pd e Verdi: “Il sindaco si nasconde”Niente interruzione al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, la cooperazione tra le due città prosegue.

In Aula a Milano scoppia il caos contro il gemellaggio con Tel AvivÈ scoppiata la protesta Pro Pal in Consiglio comunale a Milano per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città...

Caos in Consiglio a Milano sul gemellaggio con Tel Aviv, Nahum insultato. Pro Pal tra il pubblico accusano, 'quello che dici è come negare la Shoah' #ANSA x.com

Milano, caos in Consiglio comunale sul gemellaggio con Tel Aviv: proteste e spaccatura nella maggioranzaBandiera palestinese in aula e tensioni tra i partiti: Europa Verde protesta, il centrodestra attacca, la seduta viene sospesa ... tg.la7.it

Caos a Milano dopo il voto su Tel Aviv, Palazzo Marino preso d’assalto. VIDEODopo la decisione del Consiglio comunale di respingere la mozione per sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, la protesta davanti alla sede del Comune è degenerata. I manifestanti in presidio hanno ... affaritaliani.it