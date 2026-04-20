In Consiglio comunale a Milano si sono verificati momenti di tensione durante la discussione sul mantenimento del gemellaggio con Tel Aviv. La protesta è stata animata dai membri del gruppo Pro Pal, contrari alla decisione del sindaco di proseguire con l’accordo. La discussione si è sviluppata in un clima acceso, con interventi di diversi consiglieri e scontri tra le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’aula e dei presenti in sala.

È scoppiata la protesta Pro Pal in Consiglio comunale a Milano per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città di Tel Aviv. A scatenare il dissenso sono stati i consiglieri comunali di Europa Verde che si sono messi al centro dell'aula interrompendo la seduta, mostrando la bandiera della Palestina e le magliette con la scritta, 'Rispettate il Consiglio comunale. Stop al gemellaggio con Tel Aviv'. Il riferimento è al fatto che non è stato applicato dalla giunta e dal sindaco quanto deciso dall'aula lo scorso ottobre, cioè di interrompere il gemellaggio. Nel pubblico è poi scoppiata la protesta degli attivisti Pro Pal e di Avs, che hanno iniziato a urlare 'Stop al gemellaggiò, 'Free Palestinè e poi 'Dimissionì.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In Aula a Milano scoppia il caos contro il gemellaggio con Tel Aviv

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