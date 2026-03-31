Raffica di multe per la Ztl in centro La Giunta | tutto regolare avanti così

Nel centro cittadino, numerose sanzioni sono state emesse per violazioni della Ztl in via Conciliazione. La Giunta comunale ha confermato che l'operato degli agenti è conforme alle normative vigenti e ha confermato la volontà di proseguire in questa direzione. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle procedure attuali.

Raffica di multe per la Zona a traffico limitato in via Conciliazione. Il Comune: "Tutto regolare, avanti così". Ma i politici di opposizione attaccano: " Segnaletica poco visibile. Serve chiarezza, non multe facili". I numeri sono stati snocciolati dall’assessore alla Sicurezza e Polizia locale, Cristiano Vailati, durante l’ultimo consiglio comunale. Nei primi due mesi del 2026, gennaio e febbraio, sono state 2mila 59 le sanzioni comminate agli automobilisti che non hanno rispettato la Ztl in vigore nelle sere della movida, ossia il venerdì e il sabato dalle 20 alle 2, nelle centralissime vie Conciliazione e Castellini. L’incasso complessivo che ne deriverà è di 184mila euro; al momento sono 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raffica di multe per la Ztl in centro. La Giunta: tutto regolare, avanti così Articoli correlati Raffica di multe per 'violazioni' della Ztl ma il giudice ribalta tutto: vittoria di società casertana a FirenzeUn’importante decisione del Giudice di Pace di Firenze ha dato ragione a una società di Casaluce, assistita dallo Studio Legale Roma di Aversa,... Leggi anche: La nuova Ztl in centro. Offensiva di Fratelli d’Italia su varchi in uscita e multe Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Raffica di multe per la Ztl in centro. La Giunta: tutto regolare, avanti così; Milano, multe da migliaia di euro: ricorsi di massa; Raffica di controlli tra Fiumara, Sampierdarena e Pontedecimo: oltre 100 identificati, un arresto e multe ai locali per 14.600 euro -; Giro di vite all’abbandono di rifiuti: raffica di multe dalla Foce a Sestri Ponente. Raffica di multe per la Ztl in centro. La Giunta: tutto regolare, avanti cosìMelegnano, il divieto in via Conciliazione e Castellini nelle sere della movida dalle 20 alle 2 di notte. Tra gennaio e febbraio 2mila sanzioni (incasso di 184mila euro). L’opposizione: Segnaletica p ... ilgiorno.it Genova, abbandono rifiuti ingombranti: raffica di multeL’attività di verifica e sanzionamento della Polizia Locale prosegue con continuità per colpire comportamenti illeciti ... telenord.it Calciomercato Dilettanti - Raffica di esoneri in casa Sarmatese... - facebook.com facebook Pallavolo A1F - Raffica di saluti per la Igor Volley Novara: sette giocatrici in partenza x.com