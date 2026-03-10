Agenti di commercio | Daniele Micheloni nuovo presidente di Fiarc Confesercenti Parma

Daniele Micheloni è stato nominato nuovo presidente di FIARC Confesercenti Parma, la federazione che rappresenta agenti e rappresentanti di commercio nella provincia. La nomina è stata annunciata recentemente, segnando un cambio alla guida dell’associazione. Micheloni succede a un precedente presidente e assumerà ufficialmente il ruolo nei prossimi giorni. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

Cambio alla guida della FIARC Confesercenti Parma, la federazione che rappresenta gli agenti e rappresentanti di commercio. L’assemblea elettiva dell’organizzazione ha infatti nominato Daniele Micheloni, nuovo presidente per il prossimo quadriennio, rinnovando anche il Consiglio provinciale. L’incontro si è svolto nell’ambito del percorso congressuale di Confesercenti e ha visto la partecipazione del direttore provinciale Antonio Vinci e del direttore nazionale FIARC Fabio D’Onofrio, oltre a numerosi associati. Ad aprire i lavori è stato Stefano Cantoni, coordinatore tecnico e sindacale del gruppo agenti e rappresentanti. Micheloni, agente di commercio e contitolare della Micheloni & Partner srl, prosegue una tradizione familiare attiva da oltre trent’anni nel settore di infissi, porte e serramenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Angelo Santarella è il nuovo presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto PiemonteA eleggere il presidente è stato il nuovo Consiglio camerale, formato da 33 componenti, che si è insediato venerdì 27 febbraio "Accolgo questo...

Aggiornamenti e notizie su Agenti di commercio Daniele Micheloni...

Temi più discussi: Sgominata la banda dei profumi, a Bologna la fine della corsa; Carnevale, sequestrati 10mila articoli non sicuri. Sanzionati 13 esercenti; Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri: tra gli ospiti di quest’anno Veronica Pivetti e Daniele Silvestri.

Agenti di commercio: Daniele Micheloni nuovo presidente di Fiarc Confesercenti ParmaCambio alla guida della FIARC Confesercenti Parma, la federazione che rappresenta gli agenti e rappresentanti di commercio. L’assemblea elettiva dell’organizzazione ha infatti nominato Daniele ... parmatoday.it

Diventare agente di commercio: cosa comporta davveroDiventare agente di commercio non equivale a fare il venditore in senso generico. Si tratta di avviare un’attività autonoma regolamentata dal Codice Civile, con obblighi contrattuali, fiscali e prev ... toscanaoggi.it

L'esaurimento mentale legato all'uso dell'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più diffuso, man mano che i dipendenti creano e gestiscono più agenti di AI. https://l.euronews.com/VQqe - facebook.com facebook

Il ministero dell’Interno reagisce all’hackeraggio degli agenti della Digos e finalmente, dopo 3 anni di indagini, espelle alcuni dei cittadini cinesi responsabili delle minacce a @whyyoutouzhele - (gli stessi con cui banchettava Salvini qualche giorno fa) x.com