Chi era Sergio Ramelli lo studente ucciso negli anni di piombo

A Fiumicino è stato inaugurato un giardino dedicato a Sergio Ramelli, lo studente milanese morto a 18 anni nel 1975. Ramelli è stato aggredito a Milano il 13 marzo di quell’anno e, dopo 47 giorni di agonia, è deceduto il 29 aprile. La cerimonia si è tenuta il 30 aprile 2026, con la presenza di cittadini e rappresentanti locali.

Fiumicino, 30 aprile 2026 – Fiumicino ha inaugurato un giardino intitolato a Sergio Ramelli ( leggi qui ), lo studente milanese morto a 18 anni il 29 aprile 1975, dopo 47 giorni di agonia, in seguito a un’aggressione avvenuta a Milano il 13 marzo dello stesso anno. Sergio Ramelli era nato a Milano nel 1956 e frequentava l’Istituto tecnico Molinari. Era iscritto al Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. La sua vicenda si inserisce nel clima degli anni di piombo, segnato da forti tensioni politiche e da gravi episodi di violenza. Secondo le ricostruzioni storiche, Ramelli fu preso di mira anche dopo aver scritto un tema scolastico in cui criticava gli omicidi delle Brigate Rosse.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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la Repubblica. . Il corteo dell'ultradestra per il 51esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli si è concluso in via Paladini, a Milano, con il rito del "presente" e l'esecuzione di saluti romani. Alla manifestazione hanno preso parte circa duemila persone. La - facebook.com facebook

UCCIDERE UN FASCISTA Sergio Ramelli aveva 18 anni. Lo attaccarono in tanti contro uno: gli fracassarono il cranio a colpi di chiave inglese, la Hazet 36. “Uccidere un fascista non è reato”: in tanti lo dicevano. E qualcuno lo ha fatto. #semperfidelis x.com