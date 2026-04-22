Tim Davies | collasso degli standard woke e immigrazione massiccia hanno portato il Regno Unito sull’orlo del disastro e hanno indebolito le Forze Armate Ma la gente comune si sta risvegliando e ricostruirà la nazione

Tim Davies è un ex pilota della Royal Air Force (RAF) con 20 anni di servizio attivo. Oggi ha un canale YouTube da 200mila iscritti ed è autore del libro “ The Five F’s: A Pilot’s Guide to Purpose, Precision, and Performance ”. Per l’aviazione britannica ha pilotato i Tornado GR4 e ha effettuato missioni di combattimento in Iraq. Ha anche servito come consigliere per la missione NATO di addestramento in Afghanistan. Prima di fondare la sua scuola di volo online Shadowlands, è stato istruttore sugli aerei Hawk T1 e T2 e supervisore della sicurezza e degli standard per la RAF. E proprio di standard parla spesso nei suoi video, o meglio del loro pauroso abbassamento in vari ambiti della società britannica, esercito compreso.🔗 Leggi su Follow.it

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