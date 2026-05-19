È in programma oggi alle 17.30, all’auditorium Fallaci di Castelferretti, il secondo appuntamento con " Difendiamoci dalle truffe ". Un incontro aperto a tutta la cittadinanza in presenza della sindaca Stefania Signorini, dei carabinieri della Tenenza di Falconara e del comandante della Polizia locale Luciano Loccioni, che nelle scorse settimane era stato proposto anche al Centro Pergoli di Falconara riscuotendo interesse e un’ottima partecipazione da parte della popolazione. In modo particolare, quella delle persone più in avanti con l’età. Nell’evento odierno, come già accaduto, saranno illustrati gli schemi delle truffe più diffuse, per imparare a conoscerli e non cadere in trappola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come difendersi dalle truffe. Gli schemi e tutti i segreti per non cadere in trappola

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