Collescipoli scontro tra associazioni | rischio ricorso al Tribunale
A Collescipoli si sono verificati recenti scontri tra diverse associazioni che hanno portato a rischiare un ricorso al Tribunale. La pro-loco ha negato l’ingresso ai nuovi soci, sollevando domande sulle motivazioni di questa decisione. Inoltre, si discute su chi sia responsabile delle scelte relative alla gestione dei beni associativi. La situazione ha suscitato un certo interesse tra gli interessati, con possibili conseguenze legali in vista.
? Domande chiave Perché la pro-loco ha negato l'ingresso ai nuovi soci?. Chi deve rispondere delle decisioni prese sulla gestione dei beni?. Come influirà il ricorso al tribunale sugli abiti storici del borgo?. Cosa accadrà alla concessione dell'ex palazzo comunale nel 2025?.? In Breve L'avvocato Sciarretta e il volontario Marco Diamanti contestano la gestione della pro-loco.. La concessione dell'ex palazzo comunale scade nel febbraio 2025.. L'assessora Tiziana Laudadia e i consiglieri Pastura e Proietti Trotti gestiscono la mediazione.. La Seconda commissione presieduta da Ap Marina Severoni convoca il presidente Roberto Laurenzi.. Lunedì... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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