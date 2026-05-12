La partita tra Prefettura e Lega Serie A riguarda il rinvio del campionato e si concentra sulla penultima giornata, quella del derby di Roma, che si svolgerà in concomitanza con l’ultima giornata degli Internazionali d’Italia di tennis. La Lega ha presentato un ricorso al Tar contro questa decisione, innescando un confronto tra le parti che coinvolge anche altri enti e istituzioni. La questione ha suscitato attenzione a livello nazionale, coinvolgendo anche le autorità locali.

Alla fine ha deciso la Prefettura smentendo quanto annunciato dalla Lega Serie A: per questioni di ordine pubblico Roma-Lazio rinviata al giorno dopo e con essa i match delle altre in corsa per l’Europa. Scontro senza precedenti intorno alla penultima giornata della Serie A, quella del derby di Roma e della contemporaneità con l’ultima giornata degli Internazionali d’Italia di tennis. La Prefettura ha deciso che vanno tutti in campo lunedì 18 maggio con orario serale, in deroga al divieto che da un anno il Viminale impone all’orario delle 20,45 per il derby tra Roma e Lazio, correggendo quanto deciso dalla Lega Calcio Serie A che aveva piazzato la sfida dell’Olimpico la domenica all’ora di pranzo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Derby di Roma, scontro tra Prefettura e Lega Serie A: ricorso al Tar contro il rinvio del campionato

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