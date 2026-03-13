BorgoMuse Festival ok dal ministero della cultura al festival di Collescipoli

Il ministero della cultura ha dato il via libera al “BorgoMuse Festival” che si terrà a Collescipoli a settembre. La rassegna è intitolata “Suoni, ritmi, visioni nell’anima della contrada” e prevede una serie di eventi culturali nel quartiere. La conferma dell’approvazione arriva dopo il procedimento di valutazione ufficiale. La manifestazione coinvolgerà vari artisti e performer locali e nazionali.

Teatro, musica ed eccellenze enogastronomiche del territorio: l’evento in programma a settembre ha ricevuto l’approvazione del Mic Il ministero della cultura ha approvato il progetto “BorgoMuse Festival – Suoni, ritmi, visioni nell’anima della contrada”, rassegna culturale che si svolgerà a Collescipoli nel mese di settembre. Il festival costituisce un’evoluzione del percorso di valorizzazione culturale del borgo già avviato con il progetto BAC – Borgo Arti Collescipoli. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di promozione e rigenerazione dei borghi storici attraverso la cultura, con l’obiettivo di rafforzarne l’attrattività e favorire nuove opportunità di sviluppo territoriale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Festival, Verona: Believe Film Festival e ACEC portano “Doso” in sala dal 9 al 15 febbraioIl Believe Film Festival, primo festival italiano interamente dedicato ai cortometraggi realizzati da autori giovani e giovanissimi tra i 14 e i 24... Dal 13 al 15 marzo torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura caseariaVALLE AURINA (BZ) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che...