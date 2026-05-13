Una vita da carabiniere a quattro zampe | va in pensione Ron il cane antidroga col fiuto infallibile
Dopo anni di servizio, Ron, il cane antidroga, si avvia alla pensione. Ha lavorato con i militari, aiutando a individuare sostanze stupefacenti grazie al suo fiuto. Durante la sua carriera ha partecipato a numerose operazioni di prevenzione e repressione, diventando un punto di riferimento tra i cani da assistenza. Ora, con l’addio alle attività operative, si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua vita.
Ci sono militari che lasciano il segno per il numero di operazioni portate a termine e altri che diventano leggenda per la loro capacità di scovare il crimine laddove l’occhio umano fallisce. Ron, lo straordinario cane antidroga in forza al Nucleo cinofili dei carabinieri di Palermo Villagrazia.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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