Una vita da carabiniere a quattro zampe | va in pensione Ron il cane antidroga col fiuto infallibile

Dopo anni di servizio, Ron, il cane antidroga, si avvia alla pensione. Ha lavorato con i militari, aiutando a individuare sostanze stupefacenti grazie al suo fiuto. Durante la sua carriera ha partecipato a numerose operazioni di prevenzione e repressione, diventando un punto di riferimento tra i cani da assistenza. Ora, con l’addio alle attività operative, si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua vita.

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