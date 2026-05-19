Colazione e film al Rouge et Noir | per il Sunday Morning nuova proiezione di Gioia mia e omaggio a Marylin
Domenica 24 maggio al Rouge et Noir Sunday Morning, la formula colazione+film a 7 euro alle 10:30, con due film: dopo il grande successo e il tutto esaurito di domenica scorsa, nuova proiezione speciale di "Gioia mia" di Margherita Spampinato con protagonista Aurora Quattrocchi che per questa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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