Proiezione speciale di Dom | il regista Battistella presenta il film al Rouge et Noir

Mercoledì 11 marzo alle 19:30 al cinema Rouge et Noir si tiene una proiezione speciale del film “Dom” diretto da Massimiliano Battistella. L’evento prevede la presentazione del regista, che introduce il suo lavoro davanti al pubblico presente. La proiezione è aperta a tutti e si svolge in una sala dedicata alle anteprime cinematografiche.

Mercoledì 11 marzo al Rouge et Noir, ore 19:30, proiezione speciale di "Dom" di Massimiliano Battistella.Un appuntamento speciale con Luisa Tuttolomondo, sociologa, esperta in processi partecipativi per parlare insieme di memoria, identità e ritorno insieme al regista Massimiliano Battistella. DOM, alla ricerca delle radici spezzate dalla guerra. Sfuggita dall'assedio di Sarajevo all'età di dieci anni, Mirela approda a Rimini insieme ad altri bambini con un convoglio umanitario: una nuova casa dove crescere come donna e come madre.

