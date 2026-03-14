Carc pro Pal e sinistra estrema in piazza Gli antagonisti bruciano foto di Meloni e Nordio

A Roma, in piazza della Repubblica, si è svolto un corteo organizzato da gruppi di sinistra estrema e sostenitori del movimento pro-Pal. Durante la manifestazione, alcuni antagonisti hanno bruciato foto della presidente del Consiglio e del ministro della Giustizia. La protesta ha avuto come slogan principali il rifiuto del referendum, della guerra e di un governo considerato liberticida.

È partito da piazza della Repubblica, a Roma, il corteo per dire " no al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida". È questa infatti la frase del "Comitato per il no sociale" stampata sullo striscione in testa. "Giù le mani dall'Iran" e "Giù le mani da Cuba" si legge su alcuni cartelli esposti dai manifestanti. Su altri "Diciamo no all'Italia peggiore" con i volti di Salvini, Bossi e Santanchè. E "L'Italia ripudia i ministri traditori della Costituzione". Numerosi i riferimenti alla Carta, come un fantoccio di una donna con i colori della bandiera italiana stesa su un lettino d'ospedale. Sotto, una croce e la scritta rossa "Costituzione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carc, pro Pal e sinistra estrema in piazza. Gli antagonisti bruciano foto di Meloni e Nordio Articoli correlati Leggi anche: Dalla kefiah al sombrero, la sinistra nostrana da pro-Pal si improvvisa pro-Mad e scende in piazza per Maduro. C’erano tutti: antagonisti, sindacati e Collettivi rossi "Guerra popolare" dei Carc: asse con Albanese e pro PalDietro alle liste degli "agenti sionisti" si nasconde la struttura che opera attraverso i Comitati per il Comunismo. Contenuti e approfondimenti su Carc pro Pal e sinistra estrema in... Argomenti discussi: Cacciamo Meloni, poi governo Albanese. Il piano dei Carc per prendersi l'Italia. Carc, pro Pal e sinistra estrema in piazza. Gli antagonisti bruciano una foto di TrumpA Roma la manifestazione più corposa, corteo anche a Torino sotto la pioggia battente. Slogan e cartelli contro il governo e le guerre imperialiste a danno dei popoli ... ilgiornale.it La guerra popolare dei Carc: asse con la Albanese e i pro PalUn vecchio fantasma. Dai meandri della sinistra extraparlamentare, con le liste di proscrizione degli agenti sionisti, riemerge il Nuovo partito comunista italiano. Formazione clandestina che ... ilgiornale.it