Carc pro Pal e sinistra estrema in piazza Gli antagonisti bruciano foto di Meloni e Nordio

Da ilgiornale.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, in piazza della Repubblica, si è svolto un corteo organizzato da gruppi di sinistra estrema e sostenitori del movimento pro-Pal. Durante la manifestazione, alcuni antagonisti hanno bruciato foto della presidente del Consiglio e del ministro della Giustizia. La protesta ha avuto come slogan principali il rifiuto del referendum, della guerra e di un governo considerato liberticida.

È partito da piazza della Repubblica, a Roma, il corteo per dire " no al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida". È questa infatti la frase del "Comitato per il no sociale" stampata sullo striscione in testa. "Giù le mani dall'Iran" e "Giù le mani da Cuba" si legge su alcuni cartelli esposti dai manifestanti. Su altri "Diciamo no all'Italia peggiore" con i volti di Salvini, Bossi e Santanchè. E "L'Italia ripudia i ministri traditori della Costituzione". Numerosi i riferimenti alla Carta, come un fantoccio di una donna con i colori della bandiera italiana stesa su un lettino d'ospedale. Sotto, una croce e la scritta rossa "Costituzione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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