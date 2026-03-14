Carc pro Pal e sinistra estrema in piazza A Roma gli antagonisti bruciano foto di Meloni e Nordio

Da ilgiornale.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un corteo si è mosso da piazza della Repubblica con slogan contro il referendum, la guerra e il governo. Durante la manifestazione, alcuni antagonisti hanno bruciato foto di Meloni e Nordio, mentre gruppi di destra e sinistra estrema si sono radunati in piazza. La protesta ha coinvolto diverse fazioni politiche, con momenti di tensione e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

È partito da piazza della Repubblica, a Roma, il corteo per dire " no al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida". È questa infatti la frase del "Comitato per il no sociale" stampata sullo striscione in testa. "Giù le mani dall'Iran" e "Giù le mani da Cuba" si legge su alcuni cartelli esposti dai manifestanti. Su altri "Diciamo no all'Italia peggiore" con i volti di Salvini, Bossi e Santanchè. E "L'Italia ripudia i ministri traditori della Costituzione". Numerosi i riferimenti alla Carta, come un fantoccio di una donna con i colori della bandiera italiana stesa su un lettino d'ospedale. Sotto, una croce e la scritta rossa "Costituzione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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