LA GIORNATA Tutte oggi le partite Riflettori puntati su Roseto-Cento

Oggi si giocano tutte le partite del 35° turno infrasettimanale di serie A2, l’ultimo della stagione. Tra le gare in programma, spicca l’incontro tra Roseto e Cento, che attirerà l’attenzione degli appassionati. Le squadre sono impegnate su più fronti e la serata rappresenta l’ultima occasione per definire le posizioni in classifica prima della conclusione del campionato.

Mercoledì ‘bollente’ per le squadre di serie A2, impegnate tutte nella serata odierna con il 35° turno infrasettimanale, l’ultimo della stagione. Il campo da tenere d’occhio in chiave forlivese è senza dubbio il PalaMaggetti di Roseto dove, alle 20.45, si daranno battaglia gli abruzzesi e la Sella Cento, l’unica rivale dell’ Unieuro nella corsa per la salvezza diretta. Gli emiliani, dopo quattro passi falsi di misura consecutivi, si giocheranno una chance importante per provare ad accorciare le distanze su Forlì, salita a +4 nel turno pre-pasquale. Dall’altra parte del campo, la squadra di Finelli venderà cara la pelle: l’obiettivo è raggiungere Pistoia (impegnata contro Rimini) ed evitare così l’ultima piazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LA GIORNATA. Tutte oggi le partite. Riflettori puntati su Roseto-Cento LA GIORNATA. Pesaro ok di misura. Occhi puntati oggi su Cento-MilanoIl 34° turno di regular season si è aperto nella serata di ieri col big match alla Vitrifrigo Arena di Pesaro che ha visto i padroni di casa... Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 21ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZNQuattro giorni di grande calcio tra Sky e DAZN: ecco la guida TV per non perdere nemmeno un minuto della ventunesima giornata di campionato. Temi più discussi: LA GIORNATA. Tutte oggi le partite. Riflettori puntati su Roseto-Cento; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - L'anteprima della 35^ giornata; Basket A2, la Liofilchem Roseto cade a Forlì e mercoledì sera al PalaMaggetti sfiderà Cento; Le Pagelle Unieuro || 34^ giornata || Unieuro Forlì vs Liofilchem Roseto. LA GIORNATA. Tutte oggi le partite. Riflettori puntati su Roseto-CentoMercoledì ‘bollente’ per le squadre di serie A2, impegnate tutte nella serata odierna con il 35° turno infrasettimanale, l’ultimo ... sport.quotidiano.net LA GIORNATA. Tutti oggi i match. Occhio a Cento in casa con BrindisiTutte le squadre di serie A2 scenderanno in campo questa sera nel penultimo turno infrasettimanale della stagione e per ... ilrestodelcarlino.it 33^ giornata (29/3/2025) Mestre-Valtur Brindisi=86-70 Urania Milano-Torino=63-65 Roseto-Rimini=92-86 Verona-Cento=84-83 Fortitudo Bologna-Avellino=71-62 Ruvo di Puglia-Rieti=75-84 Scafati-Forlì=96-72 Livorno-Cividale=76-77 Pistoia-Pesaro=89-91 - facebook.com facebook