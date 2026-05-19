Cocktail Fest un città da bere Con intelligenza

Spezia ospiterà l’apertura del tour 2026 del Cocktail Fest, una manifestazione dedicata alla mixology contemporanea giunta alla sua quindicesima edizione. L’evento si focalizza sulla promozione della cultura del bere miscelato, attraverso un format che si rivolge a un pubblico ampio e coinvolge i territori che attraversa. La manifestazione si svolgerà nella città, segnando l’inizio di una serie di appuntamenti che si susseguiranno in diverse località.

Sarà Spezia ad aprire ufficialmente il tour 2026 del Cocktail Fest, la manifestazione dedicata alla ’ mixology ’ contemporanea che da quindici edizioni promuove la cultura del bere miscelato attraverso un format diffuso, accessibile e fortemente legato ai territori che attraversa. Dal 29 al 31 maggio il centro cittadino ospiterà la prima tappa della nuova edizione, coinvolgendo cocktail bar, professionisti del settore, sponsor e partner istituzionali in un programma che unisce degustazione, formazione e intrattenimento. Organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune della Spezia e di Confcommercio La Spezia (alla presentazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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