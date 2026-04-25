I fuoriclasse della miscelazione tornano in città per la Udine Cocktail Week
La quinta edizione della Udine Cocktail Week si svolgerà questa settimana, portando in città alcuni tra i migliori esperti di miscelazione del paese. L’evento, che richiama appassionati e professionisti da tutta Italia, si concentrerà su cocktail di alta qualità e tecniche di preparazione. Le serate prevedono dimostrazioni, laboratori e degustazioni, con un calendario ricco di appuntamenti distribuiti nei vari locali del centro urbano.
Tutto pronto per la quinta edizione della Udine Cocktail Week, l'appuntamento noto a livello nazionale dedicato alla miscelazione di alta qualità. Si tratta dell'unica cocktail week di stampo asiatico, realizzata in collaborazione con il Far East Film Festival (giunto alla sua 28ª edizione), che.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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