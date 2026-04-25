I fuoriclasse della miscelazione tornano in città per la Udine Cocktail Week

La quinta edizione della Udine Cocktail Week si svolgerà questa settimana, portando in città alcuni tra i migliori esperti di miscelazione del paese. L’evento, che richiama appassionati e professionisti da tutta Italia, si concentrerà su cocktail di alta qualità e tecniche di preparazione. Le serate prevedono dimostrazioni, laboratori e degustazioni, con un calendario ricco di appuntamenti distribuiti nei vari locali del centro urbano.