Cocaina nascosta nella cassapanca 56enne ai domiciliari

Un uomo di 56 anni, disoccupato e già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per aver nascosto della cocaina all’interno di una cassapanca. Dopo l’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta dalle forze di polizia che hanno trovato la sostanza stupefacente durante una perquisizione. La droga, nascosta nel mobile, ha portato all’arresto dell’uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

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