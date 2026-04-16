Nell’ambito di un'operazione di controllo sul territorio, un uomo di 63 anni è stato arrestato a Castellaneta. Durante una perquisizione, sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste all’interno di un locale di sua proprietà. Successivamente, è stato disposto l’obbligo di dimora presso la propria abitazione. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Tarantini Time Quotidiano Un intervento nell’ambito dei controlli sul territorio ha portato all’arresto di un uomo di 63 anni a Castellaneta, ritenuto coinvolto in attività legate agli stupefacenti. L’attenzione si è concentrata sul gestore di un esercizio pubblico del centro cittadino, sottoposto a verifica nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio. Durante la perquisizione sarebbero stati scoperti cinque involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 60 grammi. La sostanza era nascosta all’interno di una botola ricavata nel bagno del locale, un accorgimento che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato utilizzato per occultare la droga.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Castellaneta, cocaina nascosta nel locale: 63enne ai domiciliari

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Panoramica sull’argomento

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