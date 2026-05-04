Una donna di 56 anni, detenuta nel penitenziario di Bellizzi Irpino, è stata trasferita ai domiciliari nel pomeriggio di oggi. La decisione è stata presa a causa delle sue condizioni di salute, che richiedono cure e assistenza domiciliare. La sua scarcerazione non rappresenta un atto di clemenza, ma una misura che tiene conto delle esigenze mediche della donna. La notizia si riferisce a un caso di detenzione temporanea e alla modifica delle modalità di detenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è un atto di clemenza, ma un atto di giustizia. Elena, la donna di 56 anni reclusa nel penitenziario di Bellizzi Irpino, ha lasciato la sua cella nel pomeriggio di oggi per fare ritorno a casa, in regime di arresti domiciliari. La decisione della Magistratura di Sorveglianza arriva dopo giorni di forte pressione mediatica e istituzionale, innescata dal grido d’allarme lanciato giovedì scorso da Samuele Ciambriello, Garante regionale dei detenuti. Le condizioni di salute della donna erano da tempo definite “precarie”. Nonostante i recenti interventi chirurgici subiti presso l’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, la convalescenza tra le mura del carcere si era rivelata impossibile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giustizia per Elena: scarcerata la 56enne malata: va ai domiciliari

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