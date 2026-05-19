Cobolli eliminato ad Amburgo | sorpresa Buse l’azzurro saluta all’esordio

Da sport.periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo si è concluso già al primo turno. Il tennista italiano, che aveva vinto il torneo l’anno scorso, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse, che aveva passato le qualificazioni. L’incontro si è concluso con due set, rispettivamente con il punteggio di 6-2 e 7-5 in favore dell’avversario. Cobolli si è quindi dovuto arrendere in questa prima partita, lasciando spazio alla vittoria di Buse.

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Si ferma subito il cammino di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro, campione in carica del torneo tedesco, è stato eliminato oggi all’esordio dal peruviano Ignacio Buse, proveniente dalle qualificazioni, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Una prestazione opaca per Cobolli, apparso in difficoltà fin dalle prime battute del match. Il primo set è stato controllato da Buse, bravo a sfruttare le occasioni in risposta e a conquistare due break decisivi che gli hanno permesso di chiudere rapidamente il parziale sul 6-2. Nel secondo set l’azzurro ha provato a reagire, riuscendo a restare in equilibrio più a lungo, ma senza mai trovare vere occasioni per strappare il servizio all’avversario. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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