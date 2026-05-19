Cobolli eliminato ad Amburgo | sorpresa Buse l’azzurro saluta all’esordio

Il percorso di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo si è concluso già al primo turno. Il tennista italiano, che aveva vinto il torneo l’anno scorso, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse, che aveva passato le qualificazioni. L’incontro si è concluso con due set, rispettivamente con il punteggio di 6-2 e 7-5 in favore dell’avversario. Cobolli si è quindi dovuto arrendere in questa prima partita, lasciando spazio alla vittoria di Buse.

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