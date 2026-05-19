Cobolli eliminato ad Amburgo | sorpresa Buse l’azzurro saluta all’esordio
Il percorso di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo si è concluso già al primo turno. Il tennista italiano, che aveva vinto il torneo l’anno scorso, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse, che aveva passato le qualificazioni. L’incontro si è concluso con due set, rispettivamente con il punteggio di 6-2 e 7-5 in favore dell’avversario. Cobolli si è quindi dovuto arrendere in questa prima partita, lasciando spazio alla vittoria di Buse.
Si ferma subito il cammino di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro, campione in carica del torneo tedesco, è stato eliminato oggi all’esordio dal peruviano Ignacio Buse, proveniente dalle qualificazioni, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Una prestazione opaca per Cobolli, apparso in difficoltà fin dalle prime battute del match. Il primo set è stato controllato da Buse, bravo a sfruttare le occasioni in risposta e a conquistare due break decisivi che gli hanno permesso di chiudere rapidamente il parziale sul 6-2. Nel secondo set l’azzurro ha provato a reagire, riuscendo a restare in equilibrio più a lungo, ma senza mai trovare vere occasioni per strappare il servizio all’avversario. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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