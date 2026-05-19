ATP Amburgo Cobolli eliminato all’esordio | Buse sorprende il campione in carica

All’esordio nell’ATP 500 di Amburgo, il tennista italiano, vincitore dell’ultima edizione, è stato eliminato. Ha perso in due set contro il peruviano Ignacio Buse. La partita si è conclusa rapidamente, impedendo al campione in carica di proseguire nel torneo. La sconfitta rappresenta un'uscita anticipata per il giocatore, che aveva conquistato il titolo in passato. La sfida si è disputata sul campo in terra battuta dell’evento tedesco.

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