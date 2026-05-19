ATP Amburgo Cobolli eliminato all’esordio | Buse sorprende il campione in carica
All’esordio nell’ATP 500 di Amburgo, il tennista italiano, vincitore dell’ultima edizione, è stato eliminato. Ha perso in due set contro il peruviano Ignacio Buse. La partita si è conclusa rapidamente, impedendo al campione in carica di proseguire nel torneo. La sconfitta rappresenta un'uscita anticipata per il giocatore, che aveva conquistato il titolo in passato. La sfida si è disputata sul campo in terra battuta dell’evento tedesco.
Si chiude subito il cammino di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro, vincitore dell’ultima edizione, sconfitto in due set dal peruviano Ignacio Buse. Finisce al primo turno l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo. Il tennista romano, campione in carica del torneo tedesco, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo un’ora e 31 minuti di gioco. Prestazione molto solida da parte del numero 57 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, capace di chiudere il match senza concedere alcuna palla break all’azzurro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Cobolli-Buse 2-6, 5-7, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: esordio amaro per il campione uscente
LIVE Cobolli-Buse 0-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: partenza in salita, break per il peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente di Buse 40-40 Il rovescio incrociato di Buse termina in corridoio al termine di uno...
Cobolli subito fuori ad Amburgo: un grande Buse lo elimina in due setIl campione in carica ferma subito la sua corsa al primo turno: ora testa al Roland Garros Flavio Cobolli interrompe la sua difesa del titolo dell’ATP 500 di Amburgo già al primo turno. A batterlo ci ... tennisitaliano.it
Cobolli, ritorno amaro ad Amburgo: eliminato all’esordio da Buse(Adnkronos) – Flavio Cobolli eliminato ad Amburgo. Oggi, martedì 19 maggio, il tennista azzurro è stato battuto all’esordio nell’Atp ... cremonaoggi.it