Cnr di Faenza la Cgil a sostegno dei ricercatori che chiedono lo stop ai rapporti con Israele

Il 15 maggio si sono svolti gli open day presso il centro di ricerca dedicato alle scienze dei materiali ceramici a Faenza. Durante l’evento, davanti all’istituto si è tenuto un presidio di protesta organizzato dalla rappresentanza sindacale. Contestualmente, alcuni ricercatori hanno inviato una lettera rivolta alle autorità del centro. La Cgil si è schierata in sostegno dei ricercatori, chiedendo la sospensione dei rapporti con Israele. La protesta ha coinvolto anche il personale del centro e i partecipanti alla giornata di visite e presentazioni.

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