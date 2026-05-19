Cnr di Faenza la Cgil a sostegno dei ricercatori che chiedono lo stop ai rapporti con Israele
Il 15 maggio si sono svolti gli open day presso il centro di ricerca dedicato alle scienze dei materiali ceramici a Faenza. Durante l’evento, davanti all’istituto si è tenuto un presidio di protesta organizzato dalla rappresentanza sindacale. Contestualmente, alcuni ricercatori hanno inviato una lettera rivolta alle autorità del centro. La Cgil si è schierata in sostegno dei ricercatori, chiedendo la sospensione dei rapporti con Israele. La protesta ha coinvolto anche il personale del centro e i partecipanti alla giornata di visite e presentazioni.
Lo scorso 15 maggio in occasione degli open day al centro di ricerca dell'Istituto di scienza, tecnologia e sostenibilità per lo sviluppo dei materiali ceramici (Issmc) di Faenza, davanti al centro è stato organizzato un presidio di protesta e alcuni ricercatori hanno inviato una lettera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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