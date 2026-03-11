Ddl PMI CNA e Confartigianato Salerno | Passo avanti importante ora attuare subito la riforma dell’artigianato

CNA e Confartigianato Salerno commentano positivamente il Ddl PMI, definendolo un passo avanti importante, e sottolineano la necessità di avviare rapidamente la riforma dell’artigianato. Il testo, approvato di recente, rappresenta un risultato rilevante per le associazioni che chiedono ora un’implementazione immediata delle misure previste. La discussione sulla fase attuativa resta al centro del dibattito tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Soddisfazione ma anche attenzione alla fase attuativa. È questo il clima con cui CNA Salerno e Confartigianato Salerno accolgono l’approvazione definitiva al Senato del Disegno di legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese, un provvedimento che le associazioni di categoria definiscono un segnale concreto verso il mondo produttivo che rappresenta la gran parte dell’economia nazionale. Secondo le due organizzazioni, il Ddl rappresenta un passo significativo per un comparto che costituisce l’ossatura economica del Paese e dei territori, ma ora la vera sfida sarà quella di rendere operative le deleghe previste per la riforma della Legge Quadro sull’artigianato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

