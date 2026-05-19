Clima così eventi meteo estremi accelerano la perdita di zone umide costiere

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, eventi meteorologici estremi hanno contribuito a un rapido deterioramento delle zone umide costiere, ambienti fondamentali per l’ecosistema. Questi sistemi, come le paludi, le foreste di mangrovie e le piane di marea, svolgono funzioni chiave tra cui la biodiversità, la protezione contro inondazioni e mareggiate, il sequestro di carbonio e il miglioramento della qualità dell’acqua. Tuttavia, la loro vulnerabilità è crescente a causa dei cambiamenti climatici e delle condizioni meteorologiche più intense.

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Le zone umide tidali sono e cosistemi cruciali,  ma vulnerabili.  Le paludi, le foreste di mangrovie e le piane di marea  favoriscono la  biodiversità,  proteggono dalle inondazioni e dalle mareggiate, sequestrano il carbonio e migliorano la qualità dell’acqua. A causa dello sviluppo umano e dei c ambiamenti climatici, le zone umide costiere si stanno riducendo  a livello globale. Un nuovo studio, basato su  40 anni di dati satellitari,  mostra che questa perdita si è accelerata negli Stati Uniti ed è sempre più alimentata da eventi meteorologici estremi. Questo lavoro è stato condotto da  Xiucheng Yang,  ex ricercatore post-dottorato presso... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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