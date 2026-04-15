Un personal trainer di 42 anni è stato ucciso lunedì sera a Foggia. Le forze dell’ordine stanno analizzando un video di sorveglianza che mostra un uomo che fugge in bicicletta subito dopo il fatto. La procura ha avviato le indagini per identificare il presunto responsabile dell’omicidio. La scena ripresa dal filmato è al centro degli approfondimenti degli investigatori in questa fase.

Dopo l’omicidio di Annibale Carta, il personal trainer 42enne ucciso lunedì sera a Foggia, le indagini si stanno concentrando su un uomo ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Nel video, diffuso dal Tg1, si vede una persona in sella a una bici da passeggio e con il cappuccio in testa, quindi non riconoscibile. Pochi secondi mostrano l’uomo immortalato dalla telecamera prima di sparire dall’inquadratura. “Se abbiamo qualche notizia, informazione o un frammento della scena su quanto accaduto, cerchiamo di dirlo alle forze dell’ordine perché poteva capitare a chiunque di noi”, spiega Enrico Infante, procuratore di Foggia. Centrosinistra, Conte: “Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Personal trainer ucciso a Foggia: al Tg1 il video del presunto killer che fugge in bici

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