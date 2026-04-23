Durante una puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno discusso della vita privata di Ilary Blasi, portando alla luce una presunta relazione sentimentale con un personal trainer. La conversazione si è poi trasformata in una serie di commenti imbarazzanti, tanto che la regia del programma ha dovuto intervenire e censurare alcune parti della trasmissione. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico, generando numerose reazioni sui social network.

La vita privata di Ilary Blasi finisce al centro del Grande Fratello Vip. Argomento di discussione tra i concorrenti del reality show che però inanellano una gaffe dietro l’altra. Tanto da spingere la regia del programma a staccare le varie inquadrature per non peggiorare la situazione. Il matrimonio di Ilary Blasi, la gaffe dei concorrenti del GF Vip. Tutto è partito durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella andata in onda mercoledì 22 aprile, quando Selvaggia Lucarelli si è divertita in studio con dei tarocchi. Tra le carte estratte quella del Recidivo, che ha spinto l’opinionista a fare una battuta divertente su Ilary Blasi. “Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta ”, ha detto Selvaggia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Ilary Blasi sposa il personal trainer”, tremenda gaffe. La regia del GF costretta a censurare

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