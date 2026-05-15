Il Giro d’Italia 2026 si è aperto con una classifica che vede Jonas Vingegaard in testa, grazie a una performance convincente nella prima tappa. Eulalio si mantiene stabile al secondo posto, resistendo agli attacchi degli inseguitori. Pellizzari si trova attualmente in corsa per il podio, con possibilità di migliorare la posizione nelle prossime tappe. La competizione resta molto aperta, con diversi ciclisti impegnati a recuperare terreno e a puntare alla leadership generale.

Jonas Vingegaard si è comportato da autentico padrone del Giro d’Italia 2026, dominando l’attesissima settima tappa (244 km, la più lunga dell’intera Corsa Rosa) che prevedeva il primo arrivo in salita: il fuoriclasse danese ha espresso tutta la sua caratura tecnica sul Blockhaus (ascesa di 13,6 km all’8,4% di pendenza media) e ha fatto il vuoto, dimostrando a tutti gli effetti di essere il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha piazzato la prima accelerazione quando mancavano 5,5 chilometri al traguardo, soltanto Giulio Pellizzari e l’austriaco Felix Gall gli sono rimasti a ruota.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026: Vingegaard stacca tutti, Eulalio resiste, Pellizzari in corsa per il podio

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